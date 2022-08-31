Из тюрем и СИЗО вблизи районов боевых действий эвакуировали более 4 тыс. человек, - Минюст

Об этом сообщает Facebook минюста Украины.

Людей эвакуировали из 11 учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов. Среди эвакуированных:

648 – заключены под стражу;

3 980 – приговорены к лишению свободы.

В числе осужденных – 48 женщин, 7 несовершеннолетних, 215 отбывают пожизненное заключение.

Осужденных и арестованных из учреждений вблизи районов боевых действий перемещают в учреждения предварительного заключения и исполнения наказаний, расположенные на более безопасной территории. Решение об эвакуации принимают соответствующие военные командования и администрации. На министерство юстиции возлагается эвакуация.

"Минюстом принимаются все возможные меры и рассматриваются варианты по скорейшей эвакуации персонала и осужденных из учреждений, приближенных к районам, где ведутся боевые действия", - отмечает министерство.

По состоянию на 26 августа с начала месяца из опасных регионов было эвакуировано около 35 тыс. мирных жителей, почти 10 тыс. из которых – дети.

Военная администрация Славянска сообщила о росте числа желающих эвакуироваться после обстрелов города россиянами.