Из тюрем и СИЗО вблизи районов боевых действий эвакуировали более 4 тыс. человек, - Минюст
Из СИЗО и тюрем Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей эвакуировали 4 628 человек
Об этом сообщает Facebook минюста Украины.
Людей эвакуировали из 11 учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов. Среди эвакуированных:
- 648 – заключены под стражу;
- 3 980 – приговорены к лишению свободы.
В числе осужденных – 48 женщин, 7 несовершеннолетних, 215 отбывают пожизненное заключение.
Осужденных и арестованных из учреждений вблизи районов боевых действий перемещают в учреждения предварительного заключения и исполнения наказаний, расположенные на более безопасной территории. Решение об эвакуации принимают соответствующие военные командования и администрации. На министерство юстиции возлагается эвакуация.
"Минюстом принимаются все возможные меры и рассматриваются варианты по скорейшей эвакуации персонала и осужденных из учреждений, приближенных к районам, где ведутся боевые действия", - отмечает министерство.
- По состоянию на 26 августа с начала месяца из опасных регионов было эвакуировано около 35 тыс. мирных жителей, почти 10 тыс. из которых – дети.
- Военная администрация Славянска сообщила о росте числа желающих эвакуироваться после обстрелов города россиянами.
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