Об этом во время брифинга заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам спикера, к счастью, ситуация на границе Украины с Беларусью остается полностью контролируемой. По ту сторону границы Госпогранслужба не видит, чтобы враг имел группировку для повторного вторжения в Украину с севера.

Несмотря на это, Демченко подчеркнул, что украинцы должны быть готовы к любому развитию ситуации, ведь Беларусь продолжает поддерживать Россию в развязанной ею войне против Украины. В свою очередь Россия использует Беларусь как площадку для тренировок своих войск. Однако количество российских военных в Беларуси значительно уменьшилось.

"К счастью, количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но в настоящее время прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", - сказал Демченко.

Он подчеркнул, что нельзя исключать тот факт, что через некоторое время в рамках ротации на территорию Беларуси снова перебросят российские подразделения, но пока этого не фиксируется.

"Кроме того, мы не наблюдаем организованного заведения на территорию Беларуси российских наемников из частных военных кампаний, о чем ранее отмечалось, ведь Беларусь готовила такие площадки и была готова принять российских наемников на своей территории", - добавил представитель Госпогранслужбы.

Вагнеровцы в Беларуси и угроза для Украины

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля у Лукашенко заявили, что передислоцированные в Беларусь вагнеровцы будут обмениваться опытом с бойцами регулярной армии на полигонах республики.

9 июля в Луцке Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социально-экономической ситуации в регионе. С участниками совещания обсудили оборону границы с Белоруссией, социально-экономическую ситуацию в области и городе.

Впоследствии Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 14 июля сообщил , что угроза вторжения на территорию Украины из Беларуси отсутствует.