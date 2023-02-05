Об этом командование Медицинских сил ВСУ сообщило в facebook .

Отмечается, что врач-хирург при осмотре раненого бойца обнаружил боевую часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла под кожу, и немедленно принял решение об оперативном вмешательстве. За несколько минут боеприпас успешно достали из тела раненого и передали саперам.

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В ближайшее время военного эвакуируют для дальнейшей реабилитации и выздоровления.