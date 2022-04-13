"Из танцевального зала - в бомбоубежище": как маленькая киевлянка в Хмельницкой области продолжает танцевать даже под звуки сирены
9-летняя Милана уехала с семьей из Киева в первые дни войны. Родители спасали девочку и младшую сестру от бомб и обстрелов. Так они оказались в Теофиполе в Хмельницкой области
Здесь они нашли поддержку в местном образовательном Гончаренко центре, который переформатировался в волонтерский хаб. Пока взрослые плетут там маскировочные сетки и сортируют гуманитарную помощь на фронт, маленькая Милана продолжает репетиции.
Под Гончаренко центром есть бомбоубежище. Поэтому когда начинается воздушная тревога, все люди спускаются туда в укрытие. Маленькая киевлянка и там продолжает танцевать . На даже такие импровизированные тренировки она решила все равно одевать яркое платье и специальные туфли. «В Киеве я училась во 2-В, любила играть с подружками и танцевать. Мой любимый танец – вальс. Я его здесь и репетирую. А нашим защитникам хочу пожелать, чтобы у них все получилось. И мы победили быстрее», – говорит Милана.
Девочка своим примером очень вдохновляет всех, кто посещает Гончаренко центр в Теофиполе. По словам команды центра, упорство Миланы поражает и взрослых, и детей. Малыш повторяет за ней и тоже пытается танцевать.
“Наш центр работает с первого дня войны. Как только все началось, мы поняли, что будет большой поток беженцев, поэтому просили горожан приносить в центр необходимые вещи: теплую одежду, матрасы, кариматы, еду. И уже в первые часы наше пространство было заполнено мешками с помощью, люди приносили просто все! В тот же день обустроили спортивный зал, который этажом ниже, для того, чтобы плести сетки. Малыш здесь может играть, танцевать и просто оставаться малышом”, – отметила Лилия Ахрипович, директор Гончаренко центра в Теофиполе.
Напомним, Гончаренко центры – это всеукраинская сеть открытых культурно-образовательных пространств, в которых бесплатно преподают английский язык, финансовую грамотность, готовят подростков к ВНО и тому подобное. Народный депутат Алексей Гончаренко основал сеть в феврале 2021 года. После начала войны центры переквалифицировались в волонтерские хабы, помогающие военным и беженцам. Они доставляют на фронт гуманитарную помощь, ищут жилье и лекарства для переселенцев, плетут маскировочную сетку и шьют балаклавы, вместе с этим продолжают проводить онлайн-уроки по английскому языку. За первый месяц войны командой центров было собрано более 120 тонн помощи.
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