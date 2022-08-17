Об этом информирует в телеграмме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .

Поезд №895/896 Конотоп – Киев – Фастов впервые отправится в четверг, 18 августа.

Из Конотопа поезд отправляется в 04:23 и в 08:23 прибывает в Киев.

В обратном направлении поезд будет отправляться из столицы в 17:09 и прибывать в Конотоп в 21:16.

Укрзализныця запустила собственное приложение для пассажиров, в нем можно покупать билеты без дополнительных комиссий и получать уведомления о прибытии и отправлении поезда.

Укрзализныця успешно протестировала интернет от Starlink в поездах, до конца года пассажиры получат возможность им пользоваться во время поездок.

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