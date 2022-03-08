Из Сум выехал 61 эвакуационный автобус, - Тимошенко

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, 1100 иностранных студентов продолжат эвакуацию во Львов поездом. Сейчас они находятся в безопасности.

Первая колонна из 22 автобусов уже прибыла в Полтаву, еще одна – в пути на Полтавщине.

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"Это дети, женщины, пожилые люди, иностранные студенты. По желанию люди смогут остаться в Полтаве или продолжить эвакуацию во Львов. Гуманитарным коридором также воспользовались водители гражданского автотранспорта", - написал Тимошенко.