Из Сум в Лубны успешно эвакуировали более 43 тыс. человек, – глава Полтавской ОВА

Об этом сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.



"Эвакуация из Сум. Ночью все три колонны прибыли в Лубны и оттуда по железной дороге отправились на запад страны. Тем, кто остался на Полтавщине, предоставили места для размещения", – говорится в сообщении.



Он добавил, что в общей сложности более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум 9 марта на автобусах и частных автомобилях.

Напомним, 9 марта, гуманитарные коридоры должны были открыться из девяти городов, находящихся под обстрелами.

В Латвии организовали поезд с гуманитарной помощью для Мариуполя. Его собрало сообщество "Единые для Украины" в сотрудничестве с латвийскими производителями продуктов питания и гигиенических товаров.