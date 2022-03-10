Из Сум в Лубны успешно эвакуировали более 43 тыс. человек, – глава Полтавской ОВА
Более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум 9 марта на автобусах и частных автомобилях
Об этом сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Эвакуация из Сум. Ночью все три колонны прибыли в Лубны и оттуда по железной дороге отправились на запад страны. Тем, кто остался на Полтавщине, предоставили места для размещения", – говорится в сообщении.
Он добавил, что в общей сложности более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум 9 марта на автобусах и частных автомобилях.
- Напомним, 9 марта, гуманитарные коридоры должны были открыться из девяти городов, находящихся под обстрелами.
- В Латвии организовали поезд с гуманитарной помощью для Мариуполя. Его собрало сообщество "Единые для Украины" в сотрудничестве с латвийскими производителями продуктов питания и гигиенических товаров.
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