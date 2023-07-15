Из Сум в Киев запустили ежедневный эвакуационный поезд

Об этом сообщает Минреинтеграция.

"Уже сегодня из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд Сумы-Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет курсировать каждый день - из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.

Кроме этого, Укрпочта на вокзале будет выплачивать каждому гражданину по прибытию 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен для всех остальных жителей Сумщины.

Также всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

В сообщении отметили, что по всем вопросам эвакуации, местные жители могут обращаться по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48.