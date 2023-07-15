Из Сум в Киев запустили ежедневный эвакуационный поезд
Начиная с субботы, 15 июля, в Сумской области началась эвакуация гражданского населения. Запущен поезд, следующий из Сум в Киев
Об этом сообщает Минреинтеграция.
"Уже сегодня из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд Сумы-Киев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезд будет курсировать каждый день - из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.
Кроме этого, Укрпочта на вокзале будет выплачивать каждому гражданину по прибытию 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен для всех остальных жителей Сумщины.
Также всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.
В сообщении отметили, что по всем вопросам эвакуации, местные жители могут обращаться по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48.
- В июне генерал Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться . "Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.
- 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины .
- Заместитель Сумской районной администрации Владимир Бицак 14 июля рассказал , что сейчас составляются списки людей, желающих эвакуироваться из приграничных общин Сумщины из-за постоянных обстрелов с территории РФ.
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