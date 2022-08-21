Из судейских записок стало известно, в каких раундах Усик отобрал победу у Джошуа.
Украинский боксер Александр Усик победил Энтони Джошуа, благодаря тому, что выиграл три решающих раунда боя
Об этом сообщает Daiy Mail .
По итогам 12 раундов поединка британский судья Стив Грей отдал победу Александру Усику – 115:113. Счет на карточке украинца Виктора Фесечко – 116:112 в пользу его соотечественника. Американец Глен Фельдман увидел преимущество британца – 115:113.
Таким образом, Усик после девяти раундов выигрывал на карточках двух из трех судей.
Решающим стало решение Грея, который засчитал в пользу украинца три заключительные трехминутки.
Усик защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа.
- 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После победы Усик заявил, что посвящает свой триумф ВСУ и всей Украине.
- По данным CompuBox, Усик превзошел Джошуа по количеству ударов в победном поединке.
- Энтони Джошуа после поражения выбросил чемпионские пояса украинца за пределы ринга и не сдержал слез на пресс-конференции.
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