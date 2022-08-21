Об этом сообщает Daiy Mail .

По итогам 12 раундов поединка британский судья Стив Грей отдал победу Александру Усику – 115:113. Счет на карточке украинца Виктора Фесечко – 116:112 в пользу его соотечественника. Американец Глен Фельдман увидел преимущество британца – 115:113.

Таким образом, Усик после девяти раундов выигрывал на карточках двух из трех судей.

Решающим стало решение Грея, который засчитал в пользу украинца три заключительные трехминутки.

Усик защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа.

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