Из Судана эвакуировали сотрудников посольства США

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня по моему приказу военные Соединенных Штатов провели операцию по выводу персонала правительства США из Хартума. Я горжусь чрезвычайной преданностью сотрудников нашего посольства, которые выполняли свои обязанности с мужеством и профессионализмом и олицетворяли дружбу Америки и связь с народом Судана", - говорится в сообщении.

Он также поблагодарил Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию за помощь в проведении операции.



Президент США объявил, что посольство временно прекращает работу в стране и призвал к прекращению огня и предоставлению доступа к гуманитарной помощи.

"Мы временно приостанавливаем работу посольства США в Судане, но наша преданность народу Судана и будущему, которого они хотят для себя, бесконечна", - отметил Байден.