Из Судана эвакуировали сотрудников посольства США
Президент Джо Байден сообщил, что американские военные провели операцию по вывозу дипломатического персонала США из Судана
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
"Сегодня по моему приказу военные Соединенных Штатов провели операцию по выводу персонала правительства США из Хартума. Я горжусь чрезвычайной преданностью сотрудников нашего посольства, которые выполняли свои обязанности с мужеством и профессионализмом и олицетворяли дружбу Америки и связь с народом Судана", - говорится в сообщении.
Он также поблагодарил Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию за помощь в проведении операции.
Президент США объявил, что посольство временно прекращает работу в стране и призвал к прекращению огня и предоставлению доступа к гуманитарной помощи.
"Мы временно приостанавливаем работу посольства США в Судане, но наша преданность народу Судана и будущему, которого они хотят для себя, бесконечна", - отметил Байден.
- 15 апреля, в столице Судана Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. В результате обстрела аэропорта в Хартуме был поврежден один из самолетов украинской авиакомпании SkyUp. Всего в стране на момент начала боевых действий находились два борта и 36 сотрудников перевозчика, работавших в рамках контракта с авиакомпанией Sun Air.
- По состоянию на утро 17 апреля в столкновениях между вооруженными силами и спецназовцами скорой поддержки погибли по меньшей мере 97 человек, 595 получили ранения.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Судане 17 апреля в собственной резиденции подвергся нападению посол Европейского Союза .
- По состоянию на 19 апреля в Судане во время столкновений между армией страны и военизированной группировкой Сил скорой поддержки (RSF) погибли уже 270 человек, 2600 получили ранения.
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