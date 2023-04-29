Из Судана эвакуировали около 700 граждан Китая
Военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности
Об этом информирует Xinhua .
Эвакуацию производили в порту Джидда. Участие в ней принимали два корабля ВМС Китая: корабль обеспечения Weishanhu и ракетный эсминец Nanning. На их бортах находились более 490 офицеров и солдат, в том числе бойцы спецназа, и был размещен вертолет.
Это в третий раз, когда корабли ВМС отправляют для выполнения задания по эвакуации за границу. Ранее такая эвакуация проводилась в Ливии в 2011 году и в Йемене в 2015 году.
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- На 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
- 24 апреля сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопросы обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. Уже 25 апреля Главное управление разведки по координации с Офисом президента Украины и Министерство иностранных дел провело успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана.
- Несмотря на договоренности о временном прекращении огня, на некоторых участках в Судане возобновились боевые действия.
- 25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.
- 28 апреля Силы быстрого реагирования (RSF) и вооруженные силы Судана договорились с пятницы продлить перемирие еще на 72 часа.
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