Из Судана эвакуировали около 700 граждан Китая

Об этом информирует Xinhua .

Эвакуацию производили в порту Джидда. Участие в ней принимали два корабля ВМС Китая: корабль обеспечения Weishanhu и ракетный эсминец Nanning. На их бортах находились более 490 офицеров и солдат, в том числе бойцы спецназа, и был размещен вертолет.

Это в третий раз, когда корабли ВМС отправляют для выполнения задания по эвакуации за границу. Ранее такая эвакуация проводилась в Ливии в 2011 году и в Йемене в 2015 году.