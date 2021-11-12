Из страны Героев Майдана, которым стыдно изменять, мы превратились для Запада в страну шутов, - Княжицкий
Народный депутат Украины считает, что безответственно голосовавшие за эту власть люди думая, что голосуют за мир, проголосовали за войну
К Украине перестали относиться в мире серьезно, с ней перестали считаться.
Так считает народный депутат Украины Николай Княжицкий.
Пишут, что немецкие военные подразделения заметили на территории Польши. Вокруг нас политическое и самое страшное – военное напряжение. Мы в эпицентре. И катализатор, как и настоящая цель – тоже мы. Нет, не для немцев и поляков мы цель, а для агрессора. Это ясно.
Понятно и то, что причин этого напряжения две: имперские бред диктаторского режима России и безответственность группки лиц, пожелавших власти в Украине и проголосовавших за них.
К нам перестали в мире относиться серьезно, с нами перестали считаться. Из страны Героев Майдана, которых стыдно изменять, мы превратились для Запада в страну шутов, ради которых нет смысла приносить в жертву собственные экономические интересы. На самом деле, люди, безответственно голосовавшие за эту власть, думая, что голосуют за мир, проголосовали за войну. И будет большим счастьем, если Господь поможет ее избежать. Нет больше на кого полагаться”, - написал на своей странице в Facebook Николай Княжицкий.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.
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