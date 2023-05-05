Из станции "Академик Вернадский" вернулись полярники 27-й экспедиции
В Украину 5 мая вернулись участники 27-й антарктической экспедиции. Их путь домой длился почти месяц
Об этом сообщил Национальный Антарктический научный центр.
В общей сложности путь экспедиции из Антарктики в Украину занял около месяца: 7 апреля команда покинула базу "Академик Вернадский" и отправилась в Южную Африку на украинском научно-исследовательском судне "Ноосфера". Судно прибыло в порт Кейптаун 29 апреля, откуда команда воздушным и наземным транспортом добралась до Киева.
Это была первая экспедиция на станцию "Академик Вернадский" с начала полномасштабной войны. Они отправились в Антарктику через неделю после 24 февраля 2022 года.
"Некоторым людям чудом удалось уехать из Харькова, Киевщины и других регионов, где шли боевые действия. Но команда собралась, досталась Антарктики и год отработала на отлично. Все задачи выполнены экспедицией в полном объеме на высоком уровне. И сегодня мы приветствуем их дома", – отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
В течение года команда полярников проводила исследования и наблюдения за тремя основными направлениями: геофизика, биология, метеорология, а также обеспечивала функционирование станции.
Вместе с участниками 27-й экспедиции в Украину вернулись члены сезонной экспедиции, работавшие на протяжении антарктического лета. Среди них – команда технических специалистов, которые проводили модернизацию станции.
"Раньше мы всегда встречали наши экспедиции очень торжественно – при участии высоких гостей и медиа. В условиях большой войны, к сожалению, полярники возвращаются не публично, в разбитый российской ракетой и до конца пока не восстановлен офис НАНЦ. Но мы убеждены, что совсем скоро снова настанет то время, когда все будем вместе встречать их в родном "Борисполе", а "Ноосферу" - в порту Одессы. Спасибо нашим защитникам, среди которых ныне и 15 полярников, за то, что они это время приближают", - отметил Евгений Дикий .
На станции "Академик Вернадский" начала работу 28-я украинская антарктическая экспедиция, которая будет выполнять миссию в ближайший год.
- 9 апреля на станции "Академик Вернадский" произошла пересменка после 408 дней научно-исследовательской работы 27-й экспедиции.
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