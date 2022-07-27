Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Так она прокомментировала информацию о якобы контрабанде из Украины западного вооружения.

"Уши российского ИПСО торчат из материалов, где Украину обвиняют в контрабанде, перепродаже, потере, ненадлежащем использовании поставляемого нам партнерами вооружения. Для этого Россия использует широкий спектр инструментов информационного влияния — аффилированных к ней "лидеров мнений", экспертов, прессу, политиков не только в РФ, но и за ее пределами", – написала Маляр.

Замминистра прогнозирует, что чем больше западное оружие будет менять ситуацию на поле боя в пользу Украины, "тем более истерично будет вести себя РФ".

"Пропаганда – это то, на чем российский тоталитарный режим будет пытаться еще некоторое время ехать, тогда как его военная машина будет разваливаться на ходу. Но все эти усилия врага по дискредитации Украины бесполезны. Потому что Украина уже несколько месяцев первой инициировала и сейчас с участием западных партнеров активно претворяет в жизнь разветвленную систему мониторинга и контроля поставленного нам оружия», – написала Маляр.

Она отметила, что количество предоставляемого оружия и его уровень в последнее время только растет – это значит, что, несмотря на действия РФ, Украине доверяют.

Также Маляр подчеркнула, что никакого запроса или намека на недоверие от официальных государственных органов партнеров Украина не получала.

Замминистра обороны добавила, что в Украине начали имплементировать натовскую систему учета и контроля логистики LOGFAS еще в 2019 году. Сейчас специалисты Украины и США дорабатывают еще одну систему контроля, которая вскоре будет привлечена. Также уже внедрен модуль информационно-аналитической системы СОТА по мониторингу поставок.

22 июля В Европоле заверили, что не фиксировали факты контрабанды оружия из Украины.

21 июля немецкое издание Spiegel опубликовало материал со ссылкой на спикера Европола Япа Оп Ген Оорта, который якобы заявил о зафиксированных случаях торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявления о якобы случаи "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины.

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