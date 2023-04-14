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"Из соображений совести" или "Неприкосновенные": что посмотреть на выходных

14 апреля, 2023 пятница
18:33
Культура

От реальной истории военного медика, сумевшего без оружия противостоять и побеждать, до не менее реальной истории парализованного богача, сумевшего и в таких сложных личных обстоятельствах обрести радость жить

Я не озвучу сегодня перечень фильмов на религиозную тему, несмотря на то, что в это воскресенье христиане восточного обряда празднуют Пасху - такой список мы уже готовили на прошлой неделе. Ввиду того, что Светлое Воскресение принято наполнять добрыми делами и светлыми мыслями, Еспресо на этот раз предлагает подборку громких лент, в которых христианские ценности играют далеко не последнюю роль.

"Из соображений совести"

На Мегого

"З міркувань совісті"

Американско-австралийский военно-драматический фильм, снятый Мэлом Гибсоном восемь лет назад. Премьера ленты, от которой нельзя оторваться, в США состоялась в конце 2016 года. Речь идет о киноистории, в основе которой жизнь реального человека – Дезмонда Томаса Доса – военного медика, единственного, кто получил высшую военную награду США – Медаль Почета – за поступки, не связанные с использованием оружия во время Второй мировой войны.

Дезмонд Томас Дос пошел на войну добровольцем, потому что хотел услужить родной стране, однако из религиозных убеждений (был адвентистом седьмого дня) отказался брать в руки оружие и убивать людей. Вместо этого положил все свои умения и силу духа на то, чтобы спасать людей. Во время битвы с японцами за остров Окинава Том спас 75 человек. Вытаскивал товарищей из ада даже имея несколько серьезных ранений. Эта лента о стойкости, силе веры и человечности, несмотря на военную кровавую реальность, несет в себе столько света, что после просмотра он будет освещать душу еще несколько дней. Кстати, фильм – обладатель ряда престижных наград, а на еще больше номинировался.

В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Винс Вон, Сэм Уортингтон, Натаниэль Бузолик, Тереза Палмер

"Форрест Гамп"

На Мегого

"Форрест Гамп"

Несмотря на то, что этот фильм вышел на экраны еще в 1994 году, сразу стал самым успешным для режиссера Роберта Земекиса как среди зрителей (первое место по кассовым сборам в год выхода), так и среди критиков и профессиональных кинематографистов (38 наград по всему миру, включая 6 премий "Оскар"), он до сих пор вызывает большой интерес. По состоянию на последний день 2022 года "Форрест Гамп" занимал 12-ю позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb - наиболее цитированного, а следовательно самого популярного в мире рейтинга фильмов по оценкам поисковиков всемирной сети.

В центре событий фильма сначала мальчик, а потом уже взрослый мужчина с проблемами в развитии. Сюжет начинается с детства героя и завершается тем, как этот герой уже ведет в школу собственного сына. Мужчине удалось принять участие в важнейших событиях американской истории XX века и невольно оказать огромное влияние на попкультуру США.

Но не это основное, когда рассматриваем этот фильм в контексте Воскресения. Еще когда Форрест Гамп был ребенком, мама сумела донести до него мысль, что глуп не тот, кто имеет те или иные проблемы, а тот, кто плохо поступает. Так что лента не о политике или консервативных ценностях – она о человечности, которой так не хватало в окружающем мире Христу, когда брал на себя покровительство за весь род человеческий. А еще — о верности себе, о способности человека работать над собой, совершенствоваться, о том, что каждый из нас уникален и на многое способен. Даже когда кажется, что ты только небольшой муравей в этом мире.

"Храброе сердце"

На Eneyida.tv

"Хоробре серце"

Гениальную военно-историческую драму от Мела Гибсона о борьбе шотландцев за свою свободу можно смотреть бесконечное количество раз, искать параллели с украинской историей и героями, сопереживать, восхищаться, гибнуть и воскресать.

В центре сюжета, посвященного событиям в Шотландии конца XIII века, история легендарного национального шотландского героя Уильяма Уоллеса. Да вы, наверное, и так знаете. Сцена, когда Уильям Уоллес перед казнью пронзительно кричит "Свобода!", стала одной из самых известных сцен в истории кинематографа. О современном украинском защитнике Александре Мациевском, который перед расстрелом российскими оккупантами крикнул "Слава Украине!" еще не снят фильм, но это извечное стремление к свободе объединяет через века. И, несмотря на внутреннюю дикую боль, делает сильнее.

Иными словами, лента "Храброе сердце" (номинирована на 10 премий Оскар, из которых в 5 номинациях авторы фильма получили золотые статуэтки) и сегодня волнует не меньше, чем во время своего появления.

В главных ролях: Мел Гибсон, Софи Марсо, Патрик МакГвен, Энгус Макфадьен, Брендан Глисон, Катрин МакКормак, Брайан Кокс

"1+1" ("Неприкосновенные")

На Мегого

Один плюс один 3

Увлекательный французский фильм режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано, основанный на реальной истории богатого мужчины Филиппа Поццо ди Борго. Кстати, сам Филипп Поццо, которого сценаристы посетили, прежде чем начать работу над проектом, настоял, чтобы лента носила комедийный, а не драматический характер. Долго не хотел быть объектом жалости и сострадания. В итоге родился удивительный и увлекательный кинорассказ о дружбе, саморазвитии и умении находить в жизни прекрасное несмотря ни на что, который держит независимо от границ, обстоятельств и времени.

В главных ролях: Омар Си и Франсуа Клюзе

Всегда говори "Да"

На Eneyida.tv

Завжди кажи "Так"

Американо-британский романтический комедийный фильм 2008 года с Джимом Керри в главной роли основан на биографической книге британского писателя, продюсера и журналиста Дэнни Уоллеса, лично поставившего эксперимент — около года на все предложения отвечал "Да".

Каким боком картина к конкретному праздничному настроению? Потому что легкая и светлая. Потому что Джим Керри ("Маска", "Эйс Вентура", "Брюс Всемогущий", "Тупой и еще тупее", другие), как всегда самобытен и убедителен. Потому что фильм (несмотря на все его шутки, пусть местами несколько вульгарные) на самом деле о способности человека к кардинальным внутренним изменениям, которые способны вывести на светлую дорогу. А что такое Пасха? Это победа жизни над смертью.

Итак, о чем речь в фильме? Герой кинорассказа Карл Аллен ведет довольно скучную и однообразную жизнь. Но и в таком прогнозируемом бытии у него все летит кувырком. Привыкнув на все предложения однозначно отвечать "нет", в какой-то день под влиянием внешних обстоятельств он вынужден без всяких исключений давать только противоположный принятому для себя ответ, независимо от того, что предлагают. Потому что в противном случае с ним будут случаться плохие вещи. И вдруг жизнь героя, принявшего новые правила игры, существенно меняется.

В главных ролях: Джим Керри, Зоуи Дешанель, Брэдли Купер, Джон Майкл Гиггинс, Теренс Стемп

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