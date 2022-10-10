Красный Крест не прекращает деятельность в Украине из-за ракетных ударов

Информацию обнародовали в официальном Twitter Международного комитета Красного Креста.

Так, отмечается, что после последних ракетных ударов России по Украине 10 октября деятельность организации не прекращена.

"Чтобы было понятно, мы остаемся в Украине и будем продолжать свою деятельность, приспосабливаясь к ухудшению ситуации с безопасностью, если это потребуется", - написали в Красном Кресте.

Ранее в ответ на запрос Reuters представитель благотворительной организации сообщил, что по соображениям безопасности деятельность Красного Креста в Украине будет прекращена.

После того как Россия обстреляла ракетами города по всей Украине, пресс-секретарь Красного Креста отметил, что временно не будет осуществлять свою деятельность в Украине.

"Из соображений безопасности наши команды прекратили сегодня работу", - сказал он.

Норвежский совет по делам беженцев также сообщил, что он прекратил свою помощь в Украине, пока возобновлять работу не будет безопасно.

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