Из соображений безопасности: Латвия не будет выдавать визы беглым от мобилизации россиянам

Об этом заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз уклоняющимся от мобилизации гражданам России, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", - написал в своем твиттере глава внешнеполитического ведомства Латвии. .

В следующем сообщении он заявил, что Запад и дальше должен поддерживать Украину, а Россия сейчас опасна для мира не меньше, чем нацистская Германия

"Путин объявил о "частичной" мобилизации и аннексии частей Украины. Мы должны не поддаваться его шантажу и поддерживать Украину, как можем. Россия сегодня так же опасна для Европы и мирового мира, как нацистская Германия в прошлом веке", - говорится в сообщении.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля.

После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу.

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