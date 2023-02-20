Из соображений безопасности из Музея техники Богуслаева в Запорожье вывозят экспонаты
В Запорожье из частного Музея техники Богуслаева вывозят выставочные экспонаты, чтобы уберечь жителей окрестных домов от ракетного удара россиян
Об этом сообщила пресс-служба "Мотор Сич".
"С территории Музея техники, расположенного в Парке им. Климова, убирают военную технику. Несмотря на то, что музей является частной собственностью и не имеет никакого отношения к АО "Мотор Сич", руководство предприятия провело переговоры с военными о вывозе техники, которая находилась здесь на условиях безвозмездной аренды", - говорится в заявлении.
В частности, это объясняется тем, что рядом с музеем расположены производственные мощности предприятия, Дворец культуры им. Шевченко и жилые дома.
"Их жители (среди которых – многие работники АО "Мотор Сич") обратились к руководству завода с просьбой посодействовать вывозу военных машин, чтобы лишний раз не подвергаться опасности ракетных ударов", - уточнили на предприятии.
В общей сложности будет убрано девять единиц техники.
- В понедельник, 20 февраля, российская армия нанесла удар по пригороду Запорожья.
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