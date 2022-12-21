Из солидарности с Украиной: в муниципалитетах Литвы на час выключат праздничное освещение

Об этом сообщает издание Suduvos Gidas.

"В знак солидарности с Украиной Вильнюс примет участие в этой акции и на час выключит все рождественские декорации: и огни на главной елке, и освещение улиц и мостов", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, это символическое действие важно и для проживающих в Вильнюсе беженцев из Украины их в городе 30 тысяч.

"Так мы вспомним, что, к сожалению, не все люди сейчас могут пользоваться у нас электричеством. Мы должны помнить, что сейчас самое главное, - это финансовая и моральная поддержка Украины", - сказал мэр.

Отмечается, что в литовских муниципалитетах в 20:00 на час рекомендовано выключить праздничное освещение в общественных местах городов и в домах жителей.

Инициатором акции "Час за Украину" стали президент Украины Владимир Зеленский, архиепископ Кентерберийский Джастин Велби и мэр Лондона Садик Хан. В Литве акцию поддержал Андриус Кубилюс – депутат Европейского парламента и международной сети поддержки Украины U4U, который призвал муниципалитеты страны поддержать Украину.

"21 декабря - самый темный день в году. Но темнота для Украины началась в середине октября, когда Россия начала атаковать и обстреливать гражданскую энергетическую инфраструктуру страны. Более 10 млн людям придется пережить зиму без электричества, тепла и воды, поскольку прогнозируется падение внешней температуры до 20 градусов мороза", - написал он в обращении в Ассоциацию муниципалитетов Литвы.

Известно, что украинскую инициативу поддерживают Париж, Нью-Йорк, Сидней, Варшава, Прага, Эдинбург, Ливерпуль, Рейкьявик, София, Оттава, Хельсинки и другие города.

По состоянию на 18 декабря, в Украине продолжаются аварийно-восстановительные работы: в системе имеется дефицит энергии из-за морозов и поражения инфраструктуры после обстрелов РФ.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал , что чтобы полностью возобновить производство электроэнергии в Украине необходимо 2-3 недели, а чтобы вернуть ее состояние к тому, которое было до начала обстрелов, необходимы годы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для поддержания сбалансированной работы энергосистемы в Украине 20 декабря применены аварийные отключения в 11 регионах.

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