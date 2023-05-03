Об этом идет речь на сайте компании.

Для создания автомобиля использовали растительные смолы, дерево и биокомпозиты. А часть деталей электромобиля напечатана на 3D-принтере.

Указывается, что на стальную раму установлен кузов из специального полимерного материала, полученного из льняных волокон.

Вес электрокара всего 550 кг, а в конструкции преобладают экологически чистые материалы.