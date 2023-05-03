Из смолы, дерева и льна: в Испании представили новый электрокар
Стартап из Испании Natural Movement показал новую модель электромобиля Liux Gekko. Это компактный городской автомобиль с нестандартной конструкцией
Об этом идет речь на сайте компании.
Для создания автомобиля использовали растительные смолы, дерево и биокомпозиты. А часть деталей электромобиля напечатана на 3D-принтере.
Указывается, что на стальную раму установлен кузов из специального полимерного материала, полученного из льняных волокон.
Вес электрокара всего 550 кг, а в конструкции преобладают экологически чистые материалы.
- Компания Tesla снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.
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