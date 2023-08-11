Из Словакии экстрадирован подозреваемый в хищении 5 млн грн на закупки ПЦР-тестов для Укрзализныци
Словацкая Республика выдала Украине одного из подозреваемых по делу о завладении 5 млн грн средств Укрзализныци. Деньги должны были потратить на ПЦР-тесты
Об этом информируют НАБУ и САП .
"11 августа 2023 года в Украине экстрадирован один из подозреваемых в причастности к коррупционной схеме по закупке ПЦР-тестов на COVID-19 для АО "Укрзализныця"", - говорится в заявлении.
Злоумышленника разыскивали международные правоохранительные органы с 2022 года. Летом 2023 года он был задержан в Словацкой Республике. Страна согласилась на экстрадицию.
Фото: НАБУ
По данным следствия, в 2020 году чиновники Укрзализныци организовали схему хищения средств при закупке ПЦР-тестов на COVID-19. Для этого они искусственно подняли ожидаемую цену закупки за единицу более чем на 400 гривен по сравнению с рыночной и договорились о победе в процедуре закупки с предварительно выбранными соучастниками предприятием.
В целом фигуранты намеревались завладеть почти 5 млн грн, но из-за того, что договор не прошел внутреннюю процедуру одобрения, он не был подписан.
В июне 2022 года шести лицам было объявлено о подозрении. В октябре того же года – еще двум лицам.
Предостережение. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 25 июля должностному лицу АО "Укрзализныця" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением при закупке новогодней елки для Центрального железнодорожного вокзала Киева, что привело к убыткам более чем на 380 тыс. грн.
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