Об этом информируют НАБУ и САП .

"11 августа 2023 года в Украине экстрадирован один из подозреваемых в причастности к коррупционной схеме по закупке ПЦР-тестов на COVID-19 для АО "Укрзализныця"", - говорится в заявлении.

Злоумышленника разыскивали международные правоохранительные органы с 2022 года. Летом 2023 года он был задержан в Словацкой Республике. Страна согласилась на экстрадицию.

Фото: НАБУ

По данным следствия, в 2020 году чиновники Укрзализныци организовали схему хищения средств при закупке ПЦР-тестов на COVID-19. Для этого они искусственно подняли ожидаемую цену закупки за единицу более чем на 400 гривен по сравнению с рыночной и договорились о победе в процедуре закупки с предварительно выбранными соучастниками предприятием.

В целом фигуранты намеревались завладеть почти 5 млн грн, но из-за того, что договор не прошел внутреннюю процедуру одобрения, он не был подписан.

В июне 2022 года шести лицам было объявлено о подозрении. В октябре того же года – еще двум лицам.

Предостережение. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.