Из Сирии эвакуировали украинку с четырьмя детьми
19 октября успешно завершилась четвертая операция по эвакуации граждан Украины из Сирии
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.
Она напомнила, что в 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - Аль Холл и Родж - на территории северо-восточной Сирии ( "Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины. С конца 2020 года Главное управление разведки Министерства обороны и МИД начали проводить специальные операции по эвакуации граждан Украины из Сирии.
"Сегодня проведено 4-ю такую операцию, которая состоялась с помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана. Планируется финальная (5-я) операция по эвакуации, после чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии", - написала Маляр.
В Украину из Сирии сегодня вернули пятерых украинских граждан - женщину с четырьмя детьми.
По ее словам, сейчас в Сирии остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное