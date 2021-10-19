Из Сирии эвакуировали украинку с четырьмя детьми

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

Она напомнила, что в 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - Аль Холл и Родж - на территории северо-восточной Сирии ( "Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины. С конца 2020 года Главное управление разведки Министерства обороны и МИД начали проводить специальные операции по эвакуации граждан Украины из Сирии.

"Сегодня проведено 4-ю такую операцию, которая состоялась с помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана. Планируется финальная (5-я) операция по эвакуации, после чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии", - написала Маляр.

В Украину из Сирии сегодня вернули пятерых украинских граждан - женщину с четырьмя детьми.

По ее словам, сейчас в Сирии остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине.