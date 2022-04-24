Из школьных учебников РФ убирают упоминания об Украине и Киеве

Об этом иностранным СМИ сообщают три редактора издательства, передает Еспресо.TV со ссылкой на Читомо.



По словам редакторов, сводить упоминания к минимуму об Украине и Киеве в издательстве начали с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда работники получили этот указ от руководства издательства.



Из параграфов, в которых приводятся примеры геральдики разных государств, в частности флаги, еще несколько лет назад настоятельно рекомендовали убрать флаг Украины и заменить его флагом любой другой страны. А теперь редакторы должны убрать упоминания Украины везде, где это возможно.



"Перед нами стоит задача - сделать так, будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто речь не идет о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда гораздо проще поверить в то, что ему рассказывают о ее с телевизора", - рассказывает редактор издательства.



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Киев обычно упоминается в учебниках в разрезе того, что он был столицей Киевской Руси и что "Россия освобождала Киев". Работникам издательства "можно вспоминать, как мы спасали Киев, но говорить о какой-либо самостоятельности Украины как стране уже нельзя".



Также руководство подчеркнуло редакторам важность воздержания от любой антивоенной позиции - подписей под петициями, постов в соцсетях, участие в акциях протеста, ведь это будет угрожать увольнением. А в начале апреля сотрудники издательства получили от руководства рассылку, в которой их просили убрать с подписей в рабочей переписке ссылки на страницы в Facebook и Instagram, а также убрать упоминания о заблокированных соцсетях из учебников. Запрещено упоминать и компанию Meta, признанную экстремистской организацией.



Справка



"Просвещение" - одно из величайших и старейших издательств учебной и педагогической литературы в РФ.



До 1991 года "Просвещение" являлось главным учебно-педагогическим издательством СССР, а в 2011 году основатели издательской группы "Олма" Владимир Узун и Олег Ткач приватизировали "Просвещение".



Инвестором выступил миллиардер Аркадий Ротенберг, которого называют другом детства Владимира Путина. В 2013 году бизнесмен возглавил совет директоров и стал совладельцем издательства.

Напомним, из оккупированного Херсона выехало более 3000 детей и 100 учителей .

Обучение в городе проходит в режиме онлайн на украинском языке.





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