Из школьных программ удалят произведения российских и советских авторов, - МОН
Из учебной программы украинских школ удалят произведения русских и советских авторов
Об этом говорится в решении рабочей группы МОН об обновлении программы для 9-11 классов.
Согласно тексту документа, речь идет об изъятии произведений более 40 русских и советских писателей, поэтов, прозаиков и художников, в частности, Пушкина, Крылова, Чехова, Лермонтова, Булгакова, Толстого, Тургенева, Бунина, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоевского и Грибоедова.
Также исключены произведения Окуджавы, Быкова, Есенина, Шолохова, Пастернака, Маяковского, Ахматовой, Гумилева, Цветаевой, Ильфа и Петрова и других.
А вот изучение творчества Гоголя и Халилова перенесут в учебные программы по украинской литературе.
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