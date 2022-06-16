Об этом говорится в решении рабочей группы МОН об обновлении программы для 9-11 классов.

Согласно тексту документа, речь идет об изъятии произведений более 40 русских и советских писателей, поэтов, прозаиков и художников, в частности, Пушкина, Крылова, Чехова, Лермонтова, Булгакова, Толстого, Тургенева, Бунина, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоевского и Грибоедова.

Также исключены произведения Окуджавы, Быкова, Есенина, Шолохова, Пастернака, Маяковского, Ахматовой, Гумилева, Цветаевой, Ильфа и Петрова и других.

А вот изучение творчества Гоголя и Халилова перенесут в учебные программы по украинской литературе.

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