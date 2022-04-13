Из "Шахтера" ушел бразилец, отыгравший за клуб 11 лет
Бразильский полузащитник Алан Патрик перешел из "Шахтера" в "Интернасьон"
Об этом сообщает официальный сайт "Интернасьонала".
Алан Патрик подписал с бразильцами контракт на три года. По данным Transfermarkt клуб из Порту-Аллегри заплатил за хавбека 2 млн евро.
30-летний Алан Патрик играл за "Шахтер" с 2011 года с перерывами на аренду в бразильских "Интернасьонале", "Палмейрасе" и "Фламенго". Карьеру полузащитник начинал в "Сантосе".
В общей сложности бразилец сыграл за "Шахтер" 178 матчей, забил 26 голов и отдал 35 результативных передач.
Из-за полномасштабной российской агрессии ФИФА позволила легионерам, выступающим в украинских клубах, разорвать с ними контракты и искать другие команды.
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