Из "Шахтера" ушел бразилец, отыгравший за клуб 11 лет

Об этом сообщает официальный сайт "Интернасьонала".

Алан Патрик подписал с бразильцами контракт на три года. По данным Transfermarkt клуб из Порту-Аллегри заплатил за хавбека 2 млн евро.

30-летний Алан Патрик играл за "Шахтер" с 2011 года с перерывами на аренду в бразильских "Интернасьонале", "Палмейрасе" и "Фламенго". Карьеру полузащитник начинал в "Сантосе".

В общей сложности бразилец сыграл за "Шахтер" 178 матчей, забил 26 голов и отдал 35 результативных передач.

Из-за полномасштабной российской агрессии ФИФА позволила легионерам, выступающим в украинских клубах, разорвать с ними контракты и искать другие команды.

12 апреля "Шахтер" объявил, что Ярослав Ракицкий сыграет за команду в благотворительных матчах.

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