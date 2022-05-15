Из Северодонецка сегодня под обстрелом эвакуировали 10 человек, в том числе четырех детей
В течение 15 мая из Северодонецка, несмотря на обстрелы, эвакуировали 10 гражданских, в том числе четырех детей и двух маломобильных людей
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.
"Эвакуация из Северодонецка: вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных", - отметил он.
В городе россияне пугают людей, разрушают дома. Желающих эвакуироваться становится больше.
"Патрульные полицейские смогли забрать 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности", - подчеркнул Сергей Гайдай.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное