Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.

"Эвакуация из Северодонецка: вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных", - отметил он.

В городе россияне пугают людей, разрушают дома. Желающих эвакуироваться становится больше.

"Патрульные полицейские смогли забрать 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности", - подчеркнул Сергей Гайдай.

14 мая россияне 11 раз обстреляли из артиллерии Северодонецк и ранили 9 человек.

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