Об этом в телеграмме написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной. И вот наконец удалось! 17 жителей города уже в безопасности. Среди них и трое детей", - подчеркнул он.

14 мая из Попаснянской общины в Луганской области эвакуировали восьмерых людей, в том числе троих детей, и завезли туда гумпомощь.

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