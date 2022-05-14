Из Северодонецка сегодня эвакуировали 17 человек, в том числе троих детей
Из Северодонецка 14 мая впервые за долгое время вывезли 17 гражданских, ведь раньше эвакуация была опасной
Об этом в телеграмме написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной. И вот наконец удалось! 17 жителей города уже в безопасности. Среди них и трое детей", - подчеркнул он.
- 14 мая из Попаснянской общины в Луганской области эвакуировали восьмерых людей, в том числе троих детей, и завезли туда гумпомощь.
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