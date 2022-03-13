Из Северодонецка, Лисичанска и Рубежного эвакуировали еще тысячу человек, - Нацполиция
Патрульная полиция Луганской области 13 марта помогла эвакуировать 1000 человек из Северодонецка, Лисичанска и Рубежного
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
"Сегодня патрульная полиция Луганской области помогла вывести и эвакуировать 1000 человек из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного. Из подвалов и убежищ... Как правило, это были дети и пожилые люди. А в это время орки обстреливали города", - заявил он.
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