Из Северодонецка, Лисичанска и Рубежного эвакуировали еще тысячу человек, - Нацполиция

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

"Сегодня патрульная полиция Луганской области помогла вывести и эвакуировать 1000 человек из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного. Из подвалов и убежищ... Как правило, это были дети и пожилые люди. А в это время орки обстреливали города", - заявил он.

