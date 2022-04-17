Из Северодонецка и Лисичанская эвакуировали 33 человека, несмотря на нарушение россиянами режима "тишины", - Луганская ОВА

Об этом сообщила Луганская ОВА .



Глава ОВА Сергей Гайдай отметил, что договориться с оккупантами о прекращении огня для эвакуации не смогли, поэтому 17 апреля гуманитарные коридоры не работают.



"Но ведь лисичане ждали спасения больше суток! И, несмотря на все мысли об опасности, они уже направляются в Днепр. Через несколько часов эти люди вернутся к жизни в тишине. Как и шестеро жителей Северодонецка, которые также уже выехали из области. Эвакуация продолжается. ", – подчеркнул Сергей Гайдай.





Напомним, из-за российских обстрелов 17 апреля не будет работать ни один гуманитарный коридор.

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