Из Северодонецка и Лисичанская эвакуировали 33 человека, несмотря на нарушение россиянами режима "тишины", - Луганская ОВА
17 апреля удалось эвакуировать 27 жителей Лисичанска и шестерых из Северодонецка, несмотря на отсутствие гумкоридоров из-за российских обстрелов
Об этом сообщила Луганская ОВА .
Глава ОВА Сергей Гайдай отметил, что договориться с оккупантами о прекращении огня для эвакуации не смогли, поэтому 17 апреля гуманитарные коридоры не работают.
"Но ведь лисичане ждали спасения больше суток! И, несмотря на все мысли об опасности, они уже направляются в Днепр. Через несколько часов эти люди вернутся к жизни в тишине. Как и шестеро жителей Северодонецка, которые также уже выехали из области. Эвакуация продолжается. ", – подчеркнул Сергей Гайдай.
- Напомним, из-за российских обстрелов 17 апреля не будет работать ни один гуманитарный коридор.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное