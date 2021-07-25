Из семи КПВВ на Донбассе россияне и наемники не блокируют только один
Из семи контрольных пунктов въезда-выезда, находящихся на линии фронта на Донбассе, полноценный пропуск граждан осуществляет только "Станица Луганская"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Контрольные пункты работают ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины ...Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции Об соединенных сил, обнародованном в воскресенье, 25 июля 2021 года.
В нем отмечается, что пассажиропоток на КПВВ "Станица Луганская" по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%.
"Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 991 человек, а на контролируемую территорию - 10 019 человек", - отмечают в штабе ООС.
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