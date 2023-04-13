Из села в Донецкой области эвакуировали последнего ребенка: 12-летний мальчик около полугода жил в подвале
По состоянию на 13 апреля в селе Максимилиановка Донецкой области был эвакуирован последний ребенок. 12-летний мальчик около полугода жил в подвале
Об этом информирует Национальная полиция Украины.
"Экипаж "Белый Ангел" эвакуировал из села Максимильяновка Марьинской общины последнего ребенка", - пишет пресс-служба.
12-летний мальчик около полугода жил в подвале.
Также за один день правоохранители вывезли из Красногоровки пятерых детей.
В настоящее время дети вместе с родителями находятся в безопасном месте.
"В Донецкой области продолжается операция по спасению детей из наиболее опасных населенных пунктов", - добавляют в ведомстве.
Напомним, 12 апреля из поселка Казачье Херсонской области также были эвакуированы все семьи с детьми.
В селе Веселое, которое больше всего обстреливают российские войска, остаются 14 детей, родители которых отказываются уезжать.
- 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Пока что вывозят только из Бахмута.
- Принудительная эвакуация из зоны боевых действий может быть введена в 12 общинах Донбасса и еще в одной – частично, из сел, непосредственно граничащих с линией фронта.
- С 24 февраля 2022 года по 12 апреля 2023 года из Донецкой области на территорию Украины выехало более миллиона мирных жителей.
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