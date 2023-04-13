Об этом информирует Национальная полиция Украины.

"Экипаж "Белый Ангел" эвакуировал из села Максимильяновка Марьинской общины последнего ребенка", - пишет пресс-служба.

12-летний мальчик около полугода жил в подвале.

Также за один день правоохранители вывезли из Красногоровки пятерых детей.

В настоящее время дети вместе с родителями находятся в безопасном месте.

"В Донецкой области продолжается операция по спасению детей из наиболее опасных населенных пунктов", - добавляют в ведомстве.

Напомним, 12 апреля из поселка Казачье Херсонской области также были эвакуированы все семьи с детьми.

В селе Веселое, которое больше всего обстреливают российские войска, остаются 14 детей, родители которых отказываются уезжать.