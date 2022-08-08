Из сектора Газа в сторону Израиля выпусти несколько снарядов после начала действия режима прекращения огня
После вступления в силу режима прекращения огня несколько снарядов были запущены вечером, 7 августа, с территории сектора Газа в сторону Израиля
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Отмечается, что снаряды были запущены в направлении южных районов Израиля через несколько минут после начала действия вступившего в силу режима прекращения огня вечером, 7 августа.
По информации государственного радио, одна из ракет упала в районе населённого пункта Эшколь, не повредив здания, на пустыре. В результате обстрела никто не пострадал.
До этого ЦАХАЛ заявлял, что тревожные сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в южной части Израиля после вступления в силу режима прекращения огня.
- 5 августа в Израиле объявили ракетную угрозу, власти открыли бомбоубежища. Вскоре после этого Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главаря террористов из "Исламского джихада" Тайсира Джабари.
- Позже армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа, проводя операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад". Палестинские официальные лица заявили, что в результате серии авиаударов по Газе погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе 5-летняя девочка, и еще 40 получили ранения.
- 6 августа Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа и объявил мобилизацию резервистов.
- А Египет предлагал посредничество для установления мира между Израилем и Палестиной в секторе Газа, которое должно было начаться 7 августа.
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