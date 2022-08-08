Из сектора Газа в сторону Израиля выпусти несколько снарядов после начала действия режима прекращения огня

Об этом сообщает The Jerusalem Post.



Отмечается, что снаряды были запущены в направлении южных районов Израиля через несколько минут после начала действия вступившего в силу режима прекращения огня вечером, 7 августа.

По информации государственного радио, одна из ракет упала в районе населённого пункта Эшколь, не повредив здания, на пустыре. В результате обстрела никто не пострадал.

До этого ЦАХАЛ заявлял, что тревожные сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в южной части Израиля после вступления в силу режима прекращения огня.

5 августа в Израиле объявили ракетную угрозу, власти открыли бомбоубежища. Вскоре после этого Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главаря террористов из "Исламского джихада" Тайсира Джабари.

Позже армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа, проводя операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад". Палестинские официальные лица заявили, что в результате серии авиаударов по Газе погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе 5-летняя девочка, и еще 40 получили ранения.

6 августа Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа и объявил мобилизацию резервистов.

А Египет предлагал посредничество для установления мира между Израилем и Палестиной в секторе Газа, которое должно было начаться 7 августа.

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