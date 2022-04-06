Из сборной Украины погонят натурализованных россиян, умолчавших о войне с РФ
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что за Украину не будут выступать натурализованные российские спортсмены, не осудившие полномасштабную российскую агрессию
Об этом сообщает Xsport.ua .
По словам Гутцайта, натурализованным спортсменам, которые во время войны не высказали свою гражданскую позицию - не место в сборной Украины.
"Я уверен, что после войны этим спортсменам не место в сборной команде Украины. Если они не выражают никаких своих гражданских позиций, если они не поддерживают Украину, а находятся на территории страны-агрессора, поэтому им не место здесь. И по окончании войны мы над этим вопросом будем работать", – сказал Гутцайт.
- 24 марта Министерство молодежи и спорта исключило натурализованную россиянку Анастасию Шаботову из состава национальной сборной по фигурному катанию за поддержку агрессии РФ.
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