Из сборной Украины погонят натурализованных россиян, умолчавших о войне с РФ

Об этом сообщает Xsport.ua .

По словам Гутцайта, натурализованным спортсменам, которые во время войны не высказали свою гражданскую позицию - не место в сборной Украины.

"Я уверен, что после войны этим спортсменам не место в сборной команде Украины. Если они не выражают никаких своих гражданских позиций, если они не поддерживают Украину, а находятся на территории страны-агрессора, поэтому им не место здесь. И по окончании войны мы над этим вопросом будем работать", – сказал Гутцайт.

24 марта Министерство молодежи и спорта исключило натурализованную россиянку Анастасию Шаботову из состава национальной сборной по фигурному катанию за поддержку агрессии РФ.

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