Из сборной Украины из-за трех поражений на Евро-2022 угнали немецкого тренера

Об этом сообщает Федерация гандбола Украины .

В ФГУ отметили, что по договоренности с немецким специалистом, после завершения выступлений сборной Украины на Евро-2022 должно было быть принято решение о его дальнейшей работе с командой. В конце концов Михаэль Биглер решил покинуть пост главного тренера.

На чемпионате Европы сборная Украины потерпела три поражения от Сербии, олимпийских чемпионов из Франции, вицечемпионов Европы из Хорватии и вылетела из турнира.

Пост главного тренера сборной Украины занял Вячеслав Лочман, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира-2023.