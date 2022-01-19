Из сборной Украины из-за трех поражений на Евро-2022 угнали немецкого тренера
Немец Михаэль Биглер покинул пост главного тренера мужской сборной Украины по гандболу
Об этом сообщает Федерация гандбола Украины .
В ФГУ отметили, что по договоренности с немецким специалистом, после завершения выступлений сборной Украины на Евро-2022 должно было быть принято решение о его дальнейшей работе с командой. В конце концов Михаэль Биглер решил покинуть пост главного тренера.
На чемпионате Европы сборная Украины потерпела три поражения от Сербии, олимпийских чемпионов из Франции, вицечемпионов Европы из Хорватии и вылетела из турнира.
Пост главного тренера сборной Украины занял Вячеслав Лочман, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира-2023.
- Напомним, 17 января сборная Украины проиграла Хорватии и выбыла из чемпионата Европы после группового раунда.
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