Об этом сообщает Польский футбольный союз- PZPN .

"Главный тренер Чеслав Михневич после завершившихся на прошлой неделе сборов команды поговорил с Рыбусом, который сейчас находится в Польше. Тренер сказал игроку, что из-за его нынешней клубной ситуации он не получит вызов на сентябрьские сборы, а также на него не будут рассчитывать при выборе состава на чемпионат мира в Катаре", – говорится в заявлении PZPN.

32-летний Мацей Рыбус с 2017 года выступал за московский "Локомотив", а летом 2022 года перешел в "Спартак". Также он играл за российский "Терек", польскую "Легию" и французский "Лион".

За сборную Польши защитник провел 66 матчей и забил 2 гола.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

29 марта сборная Польши победила Швецию и вышла в финальную часть чемпионата мира - 2022.

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