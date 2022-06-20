Из сборной Польши выгнали футболиста, отказавшегося покидать чемпионат России
Защитник сборной Польши Мацей Рыбус не поедет с национальной командой на чемпионат мира - 2022 из-за решения продолжать выступления в России
Об этом сообщает Польский футбольный союз- PZPN .
"Главный тренер Чеслав Михневич после завершившихся на прошлой неделе сборов команды поговорил с Рыбусом, который сейчас находится в Польше. Тренер сказал игроку, что из-за его нынешней клубной ситуации он не получит вызов на сентябрьские сборы, а также на него не будут рассчитывать при выборе состава на чемпионат мира в Катаре", – говорится в заявлении PZPN.
32-летний Мацей Рыбус с 2017 года выступал за московский "Локомотив", а летом 2022 года перешел в "Спартак". Также он играл за российский "Терек", польскую "Легию" и французский "Лион".
За сборную Польши защитник провел 66 матчей и забил 2 гола.
ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
- 29 марта сборная Польши победила Швецию и вышла в финальную часть чемпионата мира - 2022.
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