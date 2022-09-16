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Из санкционного списка ЕС исчезли фамилии сестры Усманова, Жириновского и бывшей супруги Фридмана

16 сентября, 2022 пятница
23:59
Мир Владимир Жириновский

Что стало причиной исключения Нарзиевой и Айзиман из санкционного перечня Европейского Союза, неизвестно. В случае Жириновского ею стала смерть

Об этом пишет The Guardian.

Сестра российского олигарха Алишера Усманова Саодат Нарзиева попала в санкционный перечень ЕС в апреле. Поводом к наложению санкций против нее стали расследование журналистов о ее связи с Кремлем. После этого Нарзиева вместе с Усмановым подали в Суд ЕС с требованием снять санкции.

"Мы с самого начала говорили, что санкции против Саодат Нарзиевой были основаны на ложных обвинениях, которые теперь убедительно и недвусмысленно опровергнуты. Приветствуем решение Совета ЕС исключить госпожу Нарзиеву из санкционного списка", – сообщили The Guardian представители сестры олигарха.

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Кроме Нарзиевой, из санкционного списка исключили покойного бывшего лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского и бывшую жену российского олигарха Михаила Фридмана Ольгу Айзиман.

Что именно стало причиной исключения Нарзиевой и Айзимана из-под действия санкций Европейского Союза, неизвестно. 

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