Из санкционного списка ЕС исчезли фамилии сестры Усманова, Жириновского и бывшей супруги Фридмана
Что стало причиной исключения Нарзиевой и Айзиман из санкционного перечня Европейского Союза, неизвестно. В случае Жириновского ею стала смерть
Об этом пишет The Guardian.
Сестра российского олигарха Алишера Усманова Саодат Нарзиева попала в санкционный перечень ЕС в апреле. Поводом к наложению санкций против нее стали расследование журналистов о ее связи с Кремлем. После этого Нарзиева вместе с Усмановым подали в Суд ЕС с требованием снять санкции.
"Мы с самого начала говорили, что санкции против Саодат Нарзиевой были основаны на ложных обвинениях, которые теперь убедительно и недвусмысленно опровергнуты. Приветствуем решение Совета ЕС исключить госпожу Нарзиеву из санкционного списка", – сообщили The Guardian представители сестры олигарха.
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Кроме Нарзиевой, из санкционного списка исключили покойного бывшего лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского и бывшую жену российского олигарха Михаила Фридмана Ольгу Айзиман.
Что именно стало причиной исключения Нарзиевой и Айзимана из-под действия санкций Европейского Союза, неизвестно.
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