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Из Рубежного и Лисичанска, несмотря на обстрелы, эвакуировали 275 человек – глава Луганской ОВА

27 мартa, 2022 воскресенье
15:23

Несмотря на вражеские обстрелы, из Рубежного удалось за полдня вывезти 155 человек, еще 130 эвакуировались из Лисичанска

Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация в "Фейсбуке" со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, 130 человек находились в подвалах хлебозавода и школы № 5 в Рубежном, их дома разрушены обстрелами. Оккупанты не прекращали огонь по Рубежному, несмотря на объявленный "режим тишины".

"На одном из перекрестков эвакуационный автобус едва обошел вражескую БМП", – сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

За первую половину дня из Рубежного спасены 155 человек, из Лисичанска – 120.

"Тем, кто еще остался в городе, мы привезли несколько тонн гуманитарного груза – еду, средства первой необходимости, лекарства", – добавил Гайдай.


Напомним, по состоянию на 26 марта основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате городов Попасная, Рубежное и наступления на Северодонецк, свидетельствовали данные ВСУ.

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эвакуация
Рубежное
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