Из Рубежного и Лисичанска, несмотря на обстрелы, эвакуировали 275 человек – глава Луганской ОВА

Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация в "Фейсбуке" со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.



По его словам, 130 человек находились в подвалах хлебозавода и школы № 5 в Рубежном, их дома разрушены обстрелами. Оккупанты не прекращали огонь по Рубежному, несмотря на объявленный "режим тишины".



"На одном из перекрестков эвакуационный автобус едва обошел вражескую БМП", – сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.



За первую половину дня из Рубежного спасены 155 человек, из Лисичанска – 120.



"Тем, кто еще остался в городе, мы привезли несколько тонн гуманитарного груза – еду, средства первой необходимости, лекарства", – добавил Гайдай.

Напомним, по состоянию на 26 марта основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате городов Попасная, Рубежное и наступления на Северодонецк, свидетельствовали данные ВСУ.