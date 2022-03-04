"Из роты в сто человек живыми остались четверо", - российский сенатор о войне в Украине

Об этом она заявила в эфире одного из российских телеканалов, передает Еспресо.TV .



По ее словам, в Украину отправили российских призывников, которых либо вынуждали подписывать контракты, либо вообще это делали за них. А изо роты из 100 солдат выжили четверо.

"Вчера из зоны боевых действий были выведены… Именно те (россияне – Ред.) срочники, которых либо заставляли подписать контракт, либо за них подписывали. Но только в результате (после боевых действий – Ред.) изо роты в сто человек живыми остались четверо ", - сказала Нарусова.



Справочно. Людмила Нарусова – это мать журналистки Ксении Собчак и вдова бывшего мэра Ленинграда Анатолия Собчака, помощником которого на старте карьеры работал путин.

Оккупанты с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 систем артиллерии.