Об этом наFacebook информируют ВМС Украины.

Отмечают, что уволенным пехотинцам уже была оказана первоочередная медицинская и психологическая помощь.

"Военно-Морские Силы Украины еще раз доказывает, что лозунг «Своих не оставляем» для нас не просто слова", - говорится в сообщении.

11 ноября из российского плена в Украину вернулось 45 украинских воинов.