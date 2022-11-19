Из российского плена вернули троих морских пехотинцев
Из вражеского плена освободили троих военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины
Об этом наFacebook информируют ВМС Украины.
Отмечают, что уволенным пехотинцам уже была оказана первоочередная медицинская и психологическая помощь.
"Военно-Морские Силы Украины еще раз доказывает, что лозунг «Своих не оставляем» для нас не просто слова", - говорится в сообщении.
11 ноября из российского плена в Украину вернулось 45 украинских воинов.
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