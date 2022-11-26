Из российского плена вернули 9 воинов. Среди них защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного
В субботу, 26 ноября 2022 года, из вражеского плена вернулось 12 украинцев: трое гражданских и 9 защитников Украины, в том числе оборонявших Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный
Об этом информировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме.
По его словам, удалось уволить 12 граждан Украины.
"Среди них - 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРО, а также трое гражданских - супруги и муж, считавшийся пропавшими без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов", - пишет Ермак.
Он отмечает, что домой вернулись воины-защитники Мариуполя, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный.
"За последнюю неделю нам удалось вернуть 98 украинцев. Работаем над увольнением всех наших людей. Не останавливаемся", - резюмирует Андрей Ермак.
- Напомним, 11 ноября в Украину вернулись 45 наших военных, находившихся в российском плену.
- 19 ноября сообщалось об очередном обмене: из вражеского плена освободили троих военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины.
- В рамках обмена, о котором информировал Ермак 23 ноября, удалось вернуть домой 36 наших людей – одного гражданского и 35 военных.
- В четверг, 24 ноября, из российского плена вернули 50 украинских воинов, среди них – 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали.
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