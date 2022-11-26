Об этом информировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме.

По его словам, удалось уволить 12 граждан Украины.

"Среди них - 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРО, а также трое гражданских - супруги и муж, считавшийся пропавшими без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов", - пишет Ермак.

Он отмечает, что домой вернулись воины-защитники Мариуполя, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный.

"За последнюю неделю нам удалось вернуть 98 украинцев. Работаем над увольнением всех наших людей. Не останавливаемся", - резюмирует Андрей Ермак.

Напомним, 11 ноября в Украину вернулись 45 наших военных, находившихся в российском плену.

19 ноября сообщалось об очередном обмене: из вражеского плена освободили троих военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины.

В рамках обмена, о котором информировал Ермак 23 ноября, удалось вернуть домой 36 наших людей – одного гражданского и 35 военных.

В четверг, 24 ноября, из российского плена вернули 50 украинских воинов, среди них – 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали.

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