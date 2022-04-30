Из российского плена вернули 14 украинцев, в том числе беременную военную
Украина вернула из плена 14 человек в рамках обмена пленными: 7 военных и 7 гражданских
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.
"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских", - написала она.
Вице-премьер отметила, что одна из военных женщин, которую обменяли, на пятом месяце беременности.
- 28 апреля состоялся шестой обмен пленными , во время которого из российского плена освободили 33 военнослужащих и 12 гражданских украинцев.
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