Из российского плена вернули 14 украинцев, в том числе беременную военную

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.



"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских", - написала она.



Вице-премьер отметила, что одна из военных женщин, которую обменяли, на пятом месяце беременности.

28 апреля состоялся шестой обмен пленными , во время которого из российского плена освободили 33 военнослужащих и 12 гражданских украинцев.