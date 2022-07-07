Об этом сообщили на странице Save Vlad Buryak в Facebook.

"Владислав Буряк наконец-то освобожден из плена! Сейчас он с отцом и направляется в безопасное место", - говорится в сообщении.

Также о возвращении Влада сообщила заместитель председателя Запорожской областной военной администрации Злата Некрасова.

"Орки держали несовершеннолетнего Владыка в плену 90 дней! 90 дней! Он сегодня встретил своего папу и уезжает домой! Счастье!", - написала она.

Когда и при каких обстоятельствах парень был освобожден пока не сообщают.

В апреле российские кафиры похитили сына главы Запорожской РГА Олега Буряка. Юноша ехал в автомобиле, двигавшемся в составе эвакуационной колонны из Мелитополя в Запорожье.

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