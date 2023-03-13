Из российских тюрем рекрутеры вооруженных сил РФ отправляют на линию боевых столкновений уже и женщин, - полковник ВСУ Селезнев
Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник ВСУ, представитель Генштаба ВСУ (2014-2017), отметил, что в исправительных заведениях России находится примерно 400 тысяч человек, поэтому есть немалый потенциал человеческого ресурса для путинского войска
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"После того, как перекрыли кислород для вербовщиков из ЧВК Вагнер, к работе в исправительных заведениях России приступили рекрутеры из вооруженных сил РФ. Именно они сразу реализуют тактику вербовки, фактически принуждения, российских заключенных для того, чтобы они пополняли боевые порядки армии РФ . В исправительных учреждениях России находится примерно 400 тысяч человек, поэтому есть немалый потенциал человеческого ресурса для путинского войска", - прокомментировал военный эксперт.
Владислав Селезнев отметил, что враг, ворвавшийся с оружием на территорию нашей страны, является законной целью, которая должна быть уничтожена или может сдаться в плен.
"Важно отметить, что в эшелоне с российским военными, который недавно был отправлен из РФ в оккупированную часть Украины, был целый вагон женщин, собранных из исправительных заведений РФ. Их также отправляют на линии боевого столкновения. Однако, какой у них функционал и чем они будут заниматься на фронте, точно не ясно. Но некоторые вопросы логистического обеспечения они могут реализовывать. То есть россияне используют все имеющиеся человеческие ресурсы, чтобы усилить свое присутствие в рамках так называемой специальной военной операции", - подытожил Селезнев.
- 13 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ доставляет поездами узников на Донбасс, среди них вагон с женщинами.
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