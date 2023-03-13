Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"После того, как перекрыли кислород для вербовщиков из ЧВК Вагнер, к работе в исправительных заведениях России приступили рекрутеры из вооруженных сил РФ. Именно они сразу реализуют тактику вербовки, фактически принуждения, российских заключенных для того, чтобы они пополняли боевые порядки армии РФ . В исправительных учреждениях России находится примерно 400 тысяч человек, поэтому есть немалый потенциал человеческого ресурса для путинского войска", - прокомментировал военный эксперт.

Владислав Селезнев отметил, что враг, ворвавшийся с оружием на территорию нашей страны, является законной целью, которая должна быть уничтожена или может сдаться в плен.

"Важно отметить, что в эшелоне с российским военными, который недавно был отправлен из РФ в оккупированную часть Украины, был целый вагон женщин, собранных из исправительных заведений РФ. Их также отправляют на линии боевого столкновения. Однако, какой у них функционал и чем они будут заниматься на фронте, точно не ясно. Но некоторые вопросы логистического обеспечения они могут реализовывать. То есть россияне используют все имеющиеся человеческие ресурсы, чтобы усилить свое присутствие в рамках так называемой специальной военной операции", - подытожил Селезнев.