Из российских пропагандистских каналов массово уходят журналисты, - корреспондент Радио Свобода

Об этом написал в Фейсбуке журналист Роман Супер, информирует Еспресо.TV

"Знакомый сотрудник ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания, - ред.) рассказал, что из "Вестей" массово увольняются люди. Уволился продюсер "путинского отдела", уволился один из древнейших продюсеров "Известия Недели", уволился режиссер ежедневного эфира Глеб ( ушел с работы прямо во время эфира). Настроение у большинства остающихся сотрудников плохое: "Если бы не кредиты, мы бы свалили". Сегодня уволилась руководитель (около 15 лет в должности) "путинского отдела" Юлия Воробьева. Сейчас сотрудникам говорят, что с ВГТРК идет и телеведущий Сергей Брилев (гражданин Великобритании)", - сообщил журналист.

В следующем посте он добавил новые фамилии медийщиков, совершающих демарш:

"Журналист Вадим Глускер уволился из НТВ. Журналистка Жанна Агалакова уволилась из Первого канала".

Напомним, вчера, 15 марта, редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты

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