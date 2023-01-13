Об этом заявил директор компании по изготовлению БПЛА "Атлон Авиа" Артем Вьюник в эфире Еспресо.

"Сегодня утром мы исследовали новый попавший к нам образец (русского беспилотника, - ред.). Это один из "Орлан-10". Он достаточно свежий, и надо сказать, что из него исчезли некоторые иностранные компоненты, которые раньше мы видели в более ранних версиях "Орланов"", - заметил он.

По словам Артема Вьюника, вместо них – если не гражданские, то индастриал решения, свидетельствующее об эффективности санкций. В определенной степени это ухудшает технические характеристики российских БПЛА.

"Впрочем, не надо недооценивать ВПК России, а именно - беспилотный сегмент, потому что опыт компаний, производящих БПЛА, достаточно велик. Они начали значительно раньше и 20 лет назад пошли другим путем: покупали израильские лицензии и проводили разработки на базе летательных аппаратов и комплексов .А израильский опыт - это еще несколько десятков лет. Следовательно, они делают достаточно мощные вещи, но у нас есть что противопоставить этим разработкам со своей стороны и над этим работаем", - отметил Артем Вьюник.

31 декабря президент РФ Владимир Путин поручил создать в стране систему подготовки специалистов в области разработки и производства беспилотников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb