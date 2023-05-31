Из России запретили вывозить патроны и гильзы
Российское правительство временно запретило экспорт из страны патронов и гильз в нарезное огнестрельное оружие
Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Запрет экспорта распространяется на патроны для гражданских и служебных винтовок и гильзы для винтовок определенных калибров.
Однако этот запрет не распространяется на экспорт гильз и патронов для обеспечения деятельности российских военных. Это решение направлено на защиту интересов государства.
Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин 31 мая 2023 года. Она будет действовать до 31 декабря 2023 года.
- Напомним, что авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что Россия способна производить около 70 ракет в месяц.
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