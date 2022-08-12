Из России уходит один из крупнейших производителей кофе – компания Tchibo

Соответствующее решение было опубликовано на сайте компании.

"Мы ошеломлены войной против Украины и трагедией, которую она вызвала. Наши мысли со всеми жертвами в регионе и миллионами людей, которых война заставила покинуть свои дома", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания Tchibo GmbH до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, затем марку переименуют.

В компании заявили, что поставляли в Россию только кофейные продукты, а после начала войны в Украину поставки кофе прекратились. Также компания прекратила работу российского предприятия по обжариванию кофе и всю маркетинговую деятельность и присутствие в интернете.

Tchibo производила кофе на заводе "Гранд-НН" в Нижегородской области и частично импортировала продукцию с иностранных площадок. При этом в 2020 году более 70% бизнеса Tchibo пришлось на продажу товаров российского производства. В прошлом году выручка российской компании увеличилась на 7%, до 3,18 млрд руб.

30 марта украинский программист создал сайт с перечнем компаний, продолжающих работать в России . Он называется Don't Fund War . В списке присутствуют американские, европейские и китайские фирмы. На сайте можно найти инструкцию, как стимулировать эти компании покинуть РФ.

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