Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что после объявления Путиным мобилизации наблюдается массовый выезд из страны россиян, которые хотят ее избежать.

"Точные цифры неизвестны, но это, скорее всего, уже больше, чем общая численность группировки, которую РФ развернула для вторжения в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом, насколько известно, среди беглецов преобладают наиболее состоятельные особы.

"Если добавить это к фактору тех резервистов, которых все же мобилизуют - внутреннее экономическое влияние меньшей доступности трудового ресурса и ускорение оттока мозгов, скорее всего, будет становиться все более значительным", - объясняют разведчики.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.