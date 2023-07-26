Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.

"Россияне что-то строят. На самом деле в городе большая шумиха и недовольство, потому что началось строительство для ипотеки, которое рассчитано на россиян. Там цель - присвоение бюджетных российских денег, но это указывает на то, что о мариупольцах никто не собирается заботиться", - сказал он. .

Андрющенко добавил, что люди остаются без жилья.

"Это ухудшается тем, что российские регионы начали возвращать мариупольских "беженцев" домой. Не очень состоятельные регионы. Недавно Тамбов вернул первых 30 человек в Мариуполь. Людям сказали, что по телевизору показывают, что все восстановлено и отправили домой. Из 30 человек, что приехало - у 24-х нет дома вообще, россияне его уже демонтировали. Люди бродят по городу и не знают, где им быть", - подытожил советник городского головы.