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Из реестра коррупционеров исчезнут 10 тыс. человек, если Зеленский подпишет изменение закона о предотвращении коррупции, - НАПК

23 октября, 2023 понедельник
07:16
Общество

Председатель НАПК Новиков заявил, что в случае подписания Президентом проекта закона об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в реестр коррупционеров исчезнут 10 тыс. человек

Об этом интервью Радио Свобода заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

"На сегодняшний день на подписи у Президента находится законопроект (№9586 - ред.), который фактически удаляет из соответствующего реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - отметил Новиков.

По его словам, в случае подписания Президентом и вступления закона в силу более 10 тысяч человек, осужденных за уголовные коррупционные преступления, будут удалены из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Соответственно после удаления из реестра осужденные ранее лица смогут участвовать, например, в государственных закупках. По мнению главы НАПК, это огромный риск.

"Мы надеемся, что Президент этот закон не подпишет", – заявил Новиков.

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Украина
Президент Украины
корупція в Україні
Владимир Зеленский
НАПК
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